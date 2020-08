Würzburger Kickers starten in die Saison-Vorbereitung

Aufsteiger Würzburger Kickers hat die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Zum Start durften sich die Unterfranken über die Verpflichtung von Neuzugang Florian Flecker von Erstligist 1. FC Union Berlin freuen. Der 24 Jahre alte österreichische Offensivspieler war im Sommer 2019 nach Berlin gekommen, blieb in der abgelaufenen Saison aber ohne Bundesliga-Einsatz. „Unser ganz großes Ziel ist es, die Klasse zu halten. Ich möchte mit meinen Qualitäten meinen Teil dazu beitragen“, sagte Flecker.

Trainer Michael Schiele berichtete, dass seine 15 Feldspieler und 4 Torhüter bei der Auftakteinheit am Wochenende „mit Eifer“ und „viel Freude“ zur Sache gegangen seien. Weitere Neuzugänge sind geplant. „Wir wissen, dass wir so nicht in die Saison starten können und dass sich das Gesicht der Mannschaft auch noch ändern wird“, sagte der Coach. Man sei in guten Gesprächen und werde auf jeden Fall „auf der linken Seite“ und im „Zentrum“ noch etwas machen.

Die neue Spielzeit soll mit der ersten DFB-Pokalrunde vom 11. bis 14. September beginnen. Eine Woche später sollen dann Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Die Kickers starten zu Hause gegen Aue, danach geht es nach Düsseldorf, dann kommt die SpVgg Greuther Fürth. „Wir müssen schauen, dass wir die Punkte holen. Egal, wer kommt“, sagte Schiele. Für die Saison prophezeite der Coach „Rückschläge“. „Wir wollen peu à peu unsere Punkte holen“, sagte Schiele.

