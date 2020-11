Zweitliga-Schlusslicht Würzburger Kickers muss eine Partie auf Niklas Hoffmann verzichten. Wie die Unterfranken am Montag mitteilten, wurde der 23 Jahre alte Fußball-Defensivspieler wegen unsportlichen Verhaltens vom DFB-Sportgericht für ein Spiel gesperrt. Hoffmann war am Samstag beim 1:2 gegen den SSV Jahn Regensburg in der 66. Minute von Schiedsrichter Florian Heft mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen worden.

Kader Kickers

Spielplan Kickers

Alle News Würzburger Kickers

Mitteilung