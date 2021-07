Würzburger Basketballer trennen sich von Chapman

Flügelspieler Brekkott Chapman wird nach dem Sommer nicht zu s.Oliver Würzburg zurückkehren und stattdessen zu einem anderen Team in der Basketball-Bundesliga wechseln. Das gaben die Unterfranken am Montag bekannt. Der 25 Jahre alte Amerikaner hatte in seinen zwei Jahren in Würzburg etliche Verletzungsprobleme. Ende der vorigen Saison aber hatte er laut Verein mit seinem Spiel „einen sehr wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet“. Wohin Chapman in der BBL wechselt, das wurde zunächst nicht kommuniziert.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-353928/2

Mitteilung

Tabelle BBL

Spielplan Würzburg

Kader Würzburg