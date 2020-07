Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg setzt in der kommenden Saison auf Julian Albus. Der 28-Jährige war zuletzt Kapitän des drittklassigen Kooperationsteams, das in der neuen Spielzeit nicht mehr antritt. Albus verlängerte seinen Vertrag in Würzburg und wird Teil des Profi-Teams von Chefcoach Denis Wucherer. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

