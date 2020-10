Würzburg verpflichtet niederländischen Offensivspieler David

Die Würzburger Kickers haben den früheren niederländischen Junioren-Nationalspieler Chris David verpflichtet. Das gab der fränkische Fußball-Zweitligist am Sonntag kurz nach dem 0:2 gegen Holstein Kiel bekannt. Der 27 Jahre alte Offensivspieler stand zuletzt bei Cape Town City FC in Südafrika unter Vertrag und kommt ablösefrei. Er wirkte auch schon beim Testspielerfolg der Würzburger gegen Eintracht Frankfurt mit (3:0).

Während seiner Jugendzeit beim FC Twente Enschede absolvierte David insgesamt 23 U-Länderspiele für die Niederlande. Er spielte in den Niederlanden neben dem FC Twente Enschede bei den Go Ahead Eagles und beim FC Utrecht sowie in der Premier League beim FC Fulham. Nach seiner Zeit in Südafrika war er ohne neuen Verein.

