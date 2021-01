Wolken, Schnee und Sprühregen in Bayern

Der Montag ist überwiegend bedeckt, ab Dienstag gibt es wieder mehr Schnee in Bayern. Vereinzelte Flocken oder Regentropfen können laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bereits am Montag im Norden fallen. Schnee und vereinzelt Sprühregen gibt es gebietsweise am Dienstag. Dann liegen die Höchstwerte bei minus zwei Grad im Oberallgäu bis drei Grad in Mittelfranken. In den kommenden Nächten kann es auf den Straßen glatt werden. Am Mittwoch gibt es im Süden häufiger leichten Schneefall, in der Nacht zum Donnerstag wird es im Freistaat laut DWD verbreiteter weiß.

Bericht des DWD