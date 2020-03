Wolken, Schnee und Sonnenschein in Bayern

Das Wetter am Dienstag wird sonnig, stellenweise bewölkt und bringt im Osten Bayerns vereinzelt Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zu Mittwoch wird es vor allem in den höheren Lagen glatt und frostig, mit Tiefstwerten zwischen minus 4 und minus 10 Grad. Am Mittwoch kommt die Sonne wieder hervor und bringt Temperaturen von 6 bis 11 Grad. Auch der Donnerstag zeigt sich fast im gesamten Freistaat von seiner sonnigen Seite und wird mit bis zu 13 Grad etwas milder als die Vortage.

Mitteilung des DWD