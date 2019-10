Wolfsburgs Trainer schont Arnold und Victor gegen Augsburg

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner schont im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) einige Leistungsträger. Angesichts der vielen Begegnungen in Liga, DFB-Pokal und Europa League nimmt der VfL-Coach im Vergleich zum 2:2 bei KAA Gent in der Europa League am Donnerstag vier Veränderungen vor. Für Maximilian Arnold, Joao Victor, Robin Knoche und Renato Steffen rücken Yannick Gerhardt, Felix Klaus, John Brooks und Jerome Roussillon in die Startelf. Bei den Augsburgern stehen Torjäger Alfred Finnbogason und Daniel Baier im Vergleich zum 2:2 gegen Bayern München vor einer Woche in der Anfangsformation.

