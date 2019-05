Wolfsburg mit personellen Problemen vor Spiel gegen Nürnberg

Den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg plagen vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr) am Samstag erhebliche Personalsorgen. „Durch die Gelbsperre von William sieht es nicht besser aus als letzte Woche. Von denen, die in Hoffenheim fehlten, konnte bisher keiner mit der Mannschaft trainieren“, sagte Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag.

Beim 4:1 in Hoffenheim am vergangenen Sonntag hatten den Niedersachsen neben Torhüter Koen Casteels (Oberschenkelverletzung), Felix Uduokhai (muskuläre Probleme), dem Langzeitverletzten Ignacio Camacho auch John Anthony Brooks (Innenbanddehnung) und Daniel Ginczek (Rückenprobleme) gefehlt. Paul Verhaegh ist zudem für die Suche nach einem neuen Club freigestellt. „Gerade in der Defensive fehlt uns momentan einiges. Wir müssen schauen, wie wir das lösen“, sagte Labbadia. „Wir haben diese Saison viel mehr an Lösungen gearbeitet, als nur rumzujammern.“

Mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten könnte Wolfsburg am Samstag bereits den Abstieg der Franken besiegeln und selbst auf einen Europapokal-Platz springen.

Bundesliga-Tabelle

VfL Wolfsburg zu Paul Verhaegh