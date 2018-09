Wolfsburg bestätigt: Meeske neuer Geschäftsführer

Der bisherige Finanz-Vorstand des 1. FC Nürnberg, Michael Meeske, steigt am 1. November als Geschäftsführer beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ein. Das bestätigten die Niedersachsen am Mittwoch offiziell. Bereits am Dienstag hatten die Franken Meeskes Ausstieg verkündet.

Der 46 Jahre alte Oldenburger ersetzt beim VfL Clubchef Wolfgang Hotze (66), der seinen Ausstieg aus Altersgründen zuletzt wegen der Suche nach neuen Geschäftsführern mehrfach aufgeschoben hatte. Erst im Sommer hatte der VW-Club den Posten des Sport-Geschäftsführers mit Jörg Schmadtke neu besetzt. Dieses Amt war seit dem Aus von Klaus Allofs Ende 2016 unbesetzt gewesen. Unklar ist noch, ob Schmadtke künftig Sprecher der Geschäftsführung wird. Es gibt auch Überlegungen, dieses Amt nicht mehr zu vergeben.

Meeske arbeitete vor seiner Station in Nürnberg bereits bei Hannover 96 und dem FC St. Pauli. Der Sozialökonom ist Präsidiumsmitglied bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) und im Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

