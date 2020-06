Wolbergs-Verteidiger will in Revision gehen

Nach dem Urteil gegen den Regensburger Ex-Oberbügermeister Joachim Wolbergs hat dessen Verteidiger Peter Witting angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Wolbergs ist am Mittwoch vor dem Landgericht zu einem Jahr Haft auf Bewährung wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. „Ich kann das Urteil so nicht akzeptieren“, sagte Witting in einer kurzen Pause und bezeichnete Urteil und Urteilsbegründung als „niederschmetternd“. Wolbergs verließ den Saal wortlos.

Neben dem Fall der Bestechlichkeit wurde Wolbergs von den weiteren Vorwürfen freigesprochen. In dem Prozess ging es um Parteispenden von Bauunternehmern an Wolbergs' damaligen SPD-Ortsverein im Kommunalwahlkampf 2014. Ein mitangeklagter Bauunternehmer wurde wegen Bestechung zu einer Geldstrafe verurteilt.