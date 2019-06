Wolbergs darf sich im Prozess erneut äußern

Im Regensburger Korruptionsprozess bekommt der angeklagte und suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs am Montag erneut die Möglichkeit, sich zu äußern. Das teilte ein Justizsprecher am Donnerstag mit. Demnach entsprach die Vorsitzende Richterin einem Antrag des Verteidigers, Wolbergs wolle sich zum letzten Wort des Mitangeklagten Volker Tretzel äußern.

Dieser hatte am Dienstag im Zusammenhang mit der Vergabe des Bauprojektes Nibelungenkaserne sinngemäß geäußert, Wolbergs habe damals zu ihm gesagt, sie bräuchten nicht so viel spenden, denn er bekäme das Projekt ja sowieso.

Wolbergs wolle hierzu eine Erklärung abgeben, sagte er am Donnerstag. Es solle eine Fehlinterpretationen des Satzes vermieden werden, so sein Verteidiger. Die Termine für die Urteilsverkündung und -begründung am 3. und 4. Juli bleiben dem Gericht nach bestehen.