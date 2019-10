Wohnungswirtschaft warnt vor „Biest Mietenstopp“

Michael Dörfel und Carolin Bispinghoff erledigen in ihrem Alltag das meiste mit dem Fahrrad. Da ist es kein Wunder, dass ihre älteren Kinder Jakob (7 Jahre alt) und Linnea (5) Weingartens Berge runter radeln wie die Profis. Die kleine Martha (1) darf noch im Anhänger bei Papa mitfahren.

Auch für Markus Klauser ist die Sicherheit im Straßenverkehr eine Herzensangelegenheit. Und genau deswegen nehmen sie allesamt teil an der achten Critical Mass im mittleren Schussental, an diesem Freitag mit Start in Weingarten.