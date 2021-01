Wohnungsbrand in Nürnberg: Schaden im sechsstelligen Bereich

Bei einem Wohnungsbrand in Nürnberg ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Niemand sei durch das Feuer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen nach Angaben der Beamten am Samstagabend Flammen aus zwei Fenstern im zweiten Obergeschoss.

Ein Zeuge hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohnerin befand sich am Samstagabend nicht in ihrer Wohnung. Nach Informationen der Polizei ist die Wohnung ausgebrannt und unbewohnbar. Der Dachstuhl und die unterliegende Wohnung im ersten Stock seien ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.