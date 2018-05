Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus endet glimpflich

Glimpflich ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg am Samstagnachmittag ausgegangen. Obwohl einige Bewohner wegen starkem Rauchs zunächst eingeschlossen waren, konnten bei dem Großeinsatz alle in Sicherheit gebracht werden. Drei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich bei ihrem Eintreffen bereits eine hohe Rauchwolke über dem Haus gebildet. Drinnen eingeschlossen waren zwei Frauen, fünf Männer und zwei Kleinkinder, die die Feuerwehr aus dem völlig verqualmten Gebäude rettete. Mittels Drehleitern löschte sie den Brand im zweiten Stock. Zur Schadenshöhe gab es am Samstag noch keine Einschätzung.