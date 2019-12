Wohnung nur „an Deutsche“ vermietbar: Urteil wird verkündet

Im Prozess um Diskriminierung eines aus Afrika stammenden Mietinteressenten will das Amtsgericht Augsburg heute das Urteil verkünden. Der Vermieter hatte in einem Inserat angegeben, dass er nur „an Deutsche“ vermieten wolle. Bei einem Anruf soll der aus Burkina Faso stammende Interessent entsprechend mit der Frage, ob er Ausländer sei, abgeblockt worden sein. Deswegen verlangt der Afrikaner nun 1000 Euro Entschädigung. Zudem soll der Vermieter verpflichtet werden, künftig entsprechende Formulierungen in den Anzeigen zu unterlassen (Az: 20 C 2566/19).

Der Wohnungseigentümer, der nach eigenen Angaben mehr als 20 Wohnungen vermietet, räumte ein, dass er nur an deutsche Staatsangehörige vermieten wollte. Der 81-Jährige begründete dies damit, dass er in seinem Haus einmal Ärger mit einem angeblich türkischen Drogendealer gehabt habe.

An den beiden Verhandlungstagen war eine gütliche Einigung zwischen den Parteien gescheitert. Der Richter hatte angedeutet, dass er die Klage nicht für unbegründet halte und wohl nicht ganz abweisen werde. In der Vergangenheit hatten schon andere deutsche Gerichte Ausländern Schadenersatz zugesprochen, wenn sie bei Wohnungsvermietungen wegen ihrer Herkunft abgewiesen wurden.

