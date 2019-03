Wohnhausbrand: Opfer starben an Rauchgasvergiftung

Die fünf Opfer bei dem verheerenden Wohnhausbrand in Nürnberg sind nach Angaben der Ermittler an Rauchgasvergiftungen gestorben. Dies ergab die Obduktion der Leichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

In der Nacht zum Samstag waren eine 34-Jährige Mutter, ein Säugling und ihre drei weiteren Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren ums Leben gekommen. Sie wurden im Dachgeschoss des Hauses vermutlich im Schlaf von dem Feuer überrascht. Die beiden 68 und 69 Jahre alten Großeltern, deren 41-jährige Tochter, der 28-jährige Vater der Kinder und ein achtjähriger Sohn überlebten die Katastrophe schwer verletzt. Sie konnten sich selbst aus dem brennenden Haus in dem Industriegebiet im Stadtteil Sandreuth retten.

Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei eine zehnköpfige Ermittlungskommission eingerichtet. Hinweise auf Brandstiftung ergaben sich bisher nicht. Unklar ist, ob in dem von der Stadt gemieteten Haus Rauchwarnmelder installiert waren. Die Stadt hatte der Großfamilie das Anwesen als Sozialunterkunft zur Verfügung.