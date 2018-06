Wohnhausbrand in Straubing: Mann verletzt in Klinik

Ein 30-jähriger Mann ist in Straubing bei einem Wohnhausbrand schwer verletzt worden. Er kam mit Verbrennungen und einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Dienstagabend im Schlafzimmer des Mannes ausgebrochen. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt ins Freie flüchten. Die Feuerwehr rückte mit 50 Mann an und löschte die Flammen. Der Schaden liegt zwischen 100 000 und 200 000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht sagen.