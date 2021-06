Wohnhaus in Brand: Übergreifen des Feuers möglich

Ein Wohnhaus in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) hat am Samstagabend Feuer gefangen. Ersten Polizeiangaben zufolge waren keine Personen in Gefahr. Die Bewohner waren wohl zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausgebrochen ist, nicht zu Hause. Die Löscharbeiten dauerten noch an - sollte ein Vollbrand des Hauses nicht verhindert werden können, wäre ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohnhäuser wahrscheinlich, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210626-99-155455/2