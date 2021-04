Wochenlange Flucht: Verdächtiger in Hessen geschnappt

Knapp zwei Monate nach der Festnahme von vier mutmaßlichen Drogenhändlern in Mittelfranken hat die Polizei in Hessen einen flüchtigen weiteren Verdächtigen geschnappt. Bei dem Einsatz Mitte Februar in Fürth war ein Beamter durch den Fluchtwagen schwer verletzt worden, ein weiter leicht.

Im Laufe der wochenlangen Fahndung ermittelten Beamte in Bayern und Hessen einen 33-jährigen Verdächtigen und nahmen ihn vergangene Woche fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Fahnder stellten das Fluchtfahrzeug sicher und durchsuchten Gebäude im Raum Frankfurt und Offenbach.

Gegen den Mann besteht ein Haftbefehl unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Handels mit Betäubungsmitteln. Er ist nun in einem bayerischen Gefängnis.

Bei der Polizeiaktion vor zwei Monaten hatten sich alle Verdächtigen der Festnahme gewaltsam widersetzt. Insgesamt waren nach damaligen Angaben sieben Beamte verletzt worden. Der Schwerverletzte sei noch immer dienstunfähig.

© dpa-infocom, dpa:210420-99-278966/2

PM der Polizei