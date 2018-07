Wochenende in Bayern: Sommer, Sonne, vereinzelt Gewitter

Die Menschen in Bayern dürfen sich am Wochenende über einen überwiegend blau-weißen Himmel freuen. Mit Temperaturen von 24 bis 29 Grad wird es bereits am Freitag sommerlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Getrübt wird das schöne Wetter durch einzelne Gewitter an den nördlichen Mittelgebirgen. Auch im Bereich der Fränkischen Alb und am Bayerwald könne es einzelne Schauer und Gewitter geben, die in der Nacht allerdings rasch abklingen sollen. Die Höchsttemperaturen reichen am Samstag von 24 Grad bei Hohenpeissenberg über 25 Grad bei Hof bis 29 Grad in Würzburg und Regensburg. Auch am Sonntag soll es laut den Wetterexperten sommerlich bleiben.

