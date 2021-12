Wo ist das Gerippe? Polizei sucht Skelett

Roth(dpa/lby) - Es saß unter einem Garagendach - nun fehlt jede Spur von dem Gerippe: Diebe haben ein Plastik-Skelett in Mittelfranken gestohlen. Der Besitzer aus Roth hatte das Skelett seit Jahren als Dekoration in seinem Garten stehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vor drei Wochen brachte er es auf eine Sitzbank in seinem Carport, weil es seiner Meinung nach nicht in die Weihnachtszeit passte. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwickten Unbekannte die Kabelbinder auf, mit denen das Skelett an der Sitzbank befestigt war, und nahmen es mit.

