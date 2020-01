WM-Generalprobe: Horchler in Damen-Staffel dabei

Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding will die deutsche Damen-Staffel den ersten Podestplatz in dieser Saison erkämpfen. Für das Rennen über 4 x 6 Kilometer am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) wurden Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Denise Herrmann nominiert. „Es war uns wichtig, die Startposition so zu besetzen, dass wir gleich vorne dabei sind“, begründete Damen-Trainer Kristian Mehringer. „Wir wollen das Podium angreifen. Es wäre schön, wenn wir das schaffen würden“, sagte Vanessa Hinz, die im Damen-Sprint am Mittwoch beste deutsche Skijägerin war.

Im letzten Staffel-Rennen für die Damen vor der Weltmeisterschaft Mitte Februar in Antholz/Italien werden die Titelverteidigerinnen aus Norwegen als Favoritinnen gehandelt. Sie haben auch die ersten beiden Staffelrennen in dieser Saison in Hochfilzen und Oberhof gewonnen. Die deutschen Damen kamen beim Weltcup in Tirol lediglich auf Rang zwölf. Zuletzt in Oberhof lief es für das deutsche Quartett mit Platz vier schon viel besser. Neu in der Damen-Staffel sind die in Oberhof erkrankt fehlende Franziska Preuß und Karolin Horchler.

Homepage Weltverband IBU

Kurzbiografien der Deutschen Biathleten

Rennkalender Biathlon-Weltcup

Informationen zum deutschen Biathlon-Team