WM-Aus für Regensburgs Innenverteidiger Scott Kennedy

Der kanadische Nationalspieler Scott Kennedy vom SSV Jahn Regensburg wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verletzungsbedingt verpassen. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger zog sich beim 0:3 am Samstag gegen Hansa Rostock bereits in der 4. Minute des Spiels eine Schulterverletzung zu. „Kennedy wird ein paar Monate fehlen“, sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic nach dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Für Kennedy rückte Steve Breitkreuz in die Mannschaft. Doch auch der 30-Jährige musste nach 60 Minuten benommen vom Feld. „Verdacht auf Gehirnerschütterung“, berichte Selimbegovic. Dem Jahn droht am kommenden Sonntag beim Hamburger HSV somit der Ausfall von zwei seiner Innenverteidiger.

