WM-Auftakt für Nordische Kombinierer: Frauen im Teamspringen

Die Temperaturen sind am Mittwoch im Ostalbkreis auf Rekordniveau geklettert. In Ellwangen hat es beinahe zu einem neuen Februar-Höchstwert gereicht. In Schwäbisch Gmünd hingegen wurde er eingestellt. Und nicht nur das: Die Stadt an der Rems war gegen 15 Uhr der wärmste Ort Deutschlands.

Meteorologe Andy Neumaier saß während des Gesprächs mit Schwäbische.de vor seinem Rechner und aktualisierte durchgängig die Werte. Gegen 15 Uhr werden meist die höchsten Temperaturen gemessen, sagt er.