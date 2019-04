Wissenschaftsminister Sibler will mehr Frauen an Unis

Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) will deutlich mehr Professorinnen an bayerischen Universitäten und Hochschulen. Kurz vor Beginn des Sommersemesters kündigte er an, Frauen intensiver fördern zu wollen. „Es muss mehr Professorinnen an bayerischen Hochschulen und Universitäten geben“, sagte Sibler der Deutschen Presse-Agentur in München. Derzeit sind 19,2 Prozent der bayerischen Hochschullehrer Frauen. Der Freistaat ist Schlusslicht im bundesweiten Vergleich.

Sibler will die Hochschulen in die Pflicht nehmen. Diese könnten weiterhin einen Teil des Budgets des Ministeriums für die Hochschulen, den sogenannten Innovationsfonds, für unterschiedliche Zwecke nutzen - „aber Frauenförderung geben wir als einen verbindlichen Schwerpunkt in den Zielvereinbarungen für alle vor“, sagte Sibler. Zuvor sei dies nicht verpflichtend gewesen.

Knapp 9000 neue Studenten starten bayernweit in der kommenden Woche voraussichtlich in ihr Studium. Insgesamt studieren rund 390 000 Menschen im Freistaat - dem Minister zufolge ein konstant hohes Niveau. Allerdings dürfe man den Fachkräftemangel bei den hohen Studentenzahlen nicht aus dem Blick verlieren, vielmehr müsse man das Thema diskutieren. Im neuen Semester gebe es speziell im Bereich der Teilzeit-Studiengänge sowie berufsbegleitenden und weiterbildenden Studiengänge neue Angebote.