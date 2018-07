Wirtschaftsminister Zeil will geregelten Euro-Austritt von Schuldenstaaten

In der Euro-Krise fordert Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil (FDP) als letztes Mittel für unsanierbare Schuldenstaaten ein geregeltes Verfahren zum Austritt aus der gemeinsamen Währung. „Wir brauchen einen Mechanismus eines geregelten Insolvenzverfahrens für zahlungsunfähige Staaten“, sagte Zeil in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Nötig sei dabei die Option, „dass am Ende auch ein geregeltes Ausscheiden aus dem Währungsverbund möglich ist, wenn alle Sanierungsanstrengungen vorher ins Leere laufen.“

Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und FDP-Vorstand plädiert damit für einen härteren Kurs als FDP-Parteichef Philipp Rösler. „Es müssen ganz klare Regeln gelten, die jedes Land beachten muss – und am Ende muss es einen Sanktionsmechanismus geben, wenn ein Mitglied gegen diese Kriterien verstößt“, sagte Zeil. „Das muss ein Automatismus sein, damit nicht in den Gremien wieder gesagt wird: Da brauchen wir eine Ausnahme, da müssen wir mal schauen. Denn das öffnet dem Missbrauch Tür und Tor.“ Es dürfe keine Transferunion und keine Eurobonds geben. Innerhalb der bayerischen Staatsregierung seien sich FDP und CSU in diesem Punkt einig.

„Im Falle Griechenlands muss man leider erkennen, dass die Hilfspakete offensichtlich nichts nutzen“, sagte Zeil zur Athener Dauerkrise. „Wir dürfen nicht zulassen, dass aus einer Schuldenkrise einzelner Länder eine Währungskrise wird.“

Zeil fordert zudem mehr Mitsprache des Bundesrats – und damit der Bundesländer – über deutsche Hilfen an Schuldenstaaten: „Wir brauchen auch eine Miteinbeziehung des Bundesrats.“ Es sei richtig und wichtig, dass der Haushaltsausschuss des Bundestags einzelnen Tranchen zustimmen muss.“ Bei Entscheidungen dieser Tragweite geht es nach Zeils Einschätzung aber auch „natürlich darum, den Bundesrat mit einzubinden“.

Der Wirtschaftsminister betonte, er sei kein Europa-Skeptiker, sondern ein „glühender Anhänger Europas“. „Aber wir müssen endlich eine inhaltliche Debatte über die Weiterentwicklung, aber auch über die Grenzen Europas führen. Wir dürfen die EU nicht überfordern“, sagte Zeil. „Das hat nichts mit Europa-Skepsis zu tun – aber wir müssen uns über die langfristigen Konsequenzen aus der gegenwärtigen Lage klar werden. Wir wollen Europa, aber wir können nicht so tun, als könne man mit dem business as usual einfach so weitermachen.“