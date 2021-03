Wirtschaft fordert mehr Corona-Tests in Unternehmen

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert mehr Corona-Testangebote in Unternehmen. Präsident Wolfram Hatz und Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt appellierten am Montag an alle Betriebe, „ihre Testaktivitäten weiter auszubauen“. Den Beschäftigten sollten Selbsttests und - sofern möglich - Schnelltests angeboten werden, „um Infektionen frühzeitig zu erkennen“.

„Bevor die Impfungen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Situation führen werden, ist intensives Testen - mindestens bis Juni 2021 - ein ganz entscheidender Baustein zur Pandemiebekämpfung“, betonten die beiden, die auch an der Spitze der Verbände der bayerischen Metall- und Elektroindustrie bayme und vbm stehen. „Tests können und sollen auch den Weg für weitere Öffnungen bereiten.“

