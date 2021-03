Wirtschaft enttäuscht über Corona-Beschlüsse

In der bayerischen Wirtschaft überwiegt die Kritik an den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern. Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) sah am Donnerstag „wenig Licht und viel Schatten“. Weil sich Öffnungen an ständig schwankenden Inzidenzwerten orientierten, seien viele Unternehmen „ratlos und frustriert“, sagte Präsident Eberhard Sasse.

Der Landesgeschäftsführer des Hotel und Gaststättenverbands Dehoga, Thomas Geppert, nannte die Beschlüsse „enttäuschend und nicht nachvollziehbar. Kontaktbeschränkungen im Privaten zu lockern und zeitgleich geschützte Bereiche geschlossen zu halten, halten wir angesichts der Erfahrungen der letzten Monate für fahrlässig.“

Der Präsident des Handelsverbands Bayern, Ernst Läuger, nannte die Beschlüsse „eine Katastrophe für den Handel. Faktisch wird der Lockdown trotz aller theoretischen Öffnungsperspektiven bis Ende März verlängert.“ Dies koste die geschlossenen Händler 1,6 Milliarden Euro an Umsatz. „Das können wir nicht mehr verkraften.“ Der Verband befürchtet eine Pleitewelle. 8000 Betriebe seien bedroht, 25 000 Jobs stünden auf der Kippe.

Statt Beschränkungen und Verboten brauche es mehr Tests und Impfungen, sagte Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl. „Mit dem Lockdown greift die Politik fortwährend in die Berufsfreiheit unserer Unternehmen ein.“ Die Gefahr einer Pleitewelle steige.

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Bernd Brossardt, sagte, er verstehe die Enttäuschung, betonte aber, dass „allen Branchen klare Perspektiven aufgezeigt und damit Planungssicherheit geschaffen“ worden sei. Darüber hinaus sei man vom Inzidenzwert 35 abgegangen. „Das Schlimmste wäre, wenn man permanent zwischen kompletter Öffnung und Lockdown wechseln müsste. Das würde für die gesamte bayerische Wirtschaft zum allergrößten Schaden führen.“

© dpa-infocom, dpa:210304-99-690443/2