Wirecard-Skandal: Regierung will Bilanzprüfung reformieren

Von Deutsche Presse-Agentur

Zum Auftakt des Prozesses um die Gewalttat mit sechs Toten in Rot am See im Januar hat der Angeklagte ein leidvolles Bild seiner Kindheit gezeichnet.

Zum Verhältnis zu seiner Mutter sagte er am Montag: „Sie hat mich auch damals schon misshandelt, auch wenn ich das als Kind nicht verstanden habe.“ Er sei bis zum Ende der Grundschule Bettnässer gewesen und habe bis zum Alter von etwa neun oder zehn Jahren Windeln getragen, gab der 27-Jährige an.