Wirecard-Skandal: DSW will Offenlegung aller Informationen

Von Schwäbische Zeitung

In Sipplingen werden Teile der Uferanlage am Wochenende zeitweise gesperrt. Grund sind laut Bürgermeister die zunehmenden Besucherströme der letzten Wochen.

In einer Pressemitteilung teilt Bürgermeister Oliver Gortat mit, es sei nicht mehr möglich, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie nötigen Abstandsregeln einzuhalten. Deshalb werden nun am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr vereinzelte Bereiche der Uferanlagen sowie des Westhafens gesperrt.