Wir verlosen heute vier Familienkarten für den Allgäu Skyline Park

Der Allgäu Skyline Park in Bad Wörishofen ist ein Ausflugs-ziel für die ganze Familie. Denn er kombiniert verschiedene Freizeit- und Genussangebote an einem Ort. Mit über 60 abwechslungsreichen Attraktionen auf dem rund 350 000 Quadratmeter großen Parkgelände gilt er mittlerweile als größter Freizeitpark Bayerns. Hier ist für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas geboten. Allein 15 Fahrgeschäfte richten sich speziell an Kinder ab vier Jahren. Dazu zählen etwa die preisgekrönte Kids Farm, eine verspielte Bauernhof-Spielinsel mit thematisierten Häuschen und unterirdischen Gängen. Hinzu kommen mehrere Spielplätze, verschiedene Trampoline und ein Klettergarten. Auf Erwachsene warten Herausforderungen wie die höchste Überkopfachterbahn Europas, die größte mobile Wildwasserbahn der Welt oder eine Fahrt im Riesenrad mit Weitblick. Nervenkitzel verspricht auch der Allgäuflieger, das höchste Flugkarussell der Welt. (sz)