„Wir sind in aller Munde“: Eintracht will Euphorie nutzen

Der Tabellenvierte Eintracht Frankfurt will seine Euphoriewelle auch im Auswärtsspiel beim FC Augsburg nutzen. „Wir wollen die tolle Atmosphäre, die im Moment im Club, in der Stadt und in der Mannschaft herrscht, auf den Platz bringen“, sagte Trainer Niko Kovac zwei Tage vor dieser Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Die Eintracht ist in der Fußball-Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen. Trotzdem warnte Kovac am Freitag auch vor den Herausforderungen, die diese Erfolgsserie mit sich bringt. „Wir sind in aller Munde. Alle beobachten uns, alle wollen uns verfolgen oder sogar überholen. Gerade deshalb müssen wir jetzt noch mehr tun“, sagte der Trainer. Der aktuelle Tabellenplatz sei schön, „aber wir dürfen uns darauf nichts Falsches einbilden. Wir müssen das zum Anlass nehmen, noch fokussierter und noch intensiver zu arbeiten.“

