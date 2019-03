Winzerin wird Fränkische Weinkönigin

Die 23-jährige Winzerin Carolin Meyer aus Castell-Greuth (Landkreis Kitzingen) ist die 64. Fränkische Weinkönigin. Sie setzte sich bei der Wahl im unterfränkischen Grafenrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) am Freitag gegen zwei weitere Bewerberinnen durch. Meyer soll den Weinbau im kommenden Jahr auf etwa 400 Veranstaltungen im In- und Ausland repräsentieren und an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teilnehmen.

Die Fränkische Weinkönigin wird seit 1950 gekürt. Als Jury entschieden haben anwesende Gäste aus Weinbau, Politik, Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie, Medien und Kultur.