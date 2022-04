Wintereinbruch: Unfälle mit sieben Autos auf A3

Gleich drei Unfälle mit sieben Autos sind auf der schneeglatten Autobahn 3 in Unterfranken kurz hintereinander passiert. Drei Menschen wurden verletzt, die Autobahn in Richtung Frankfurt war am Freitagabend stundenlang gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Ein Auto sei zwischen Marktheidenfeld und Rohrbrunn auf der glatten Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen und als erstes ins Schleudern gekommen, sagte der Polizeisprecher. Es touchierte ein weiteres Auto und blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Danach ereignete sich ein Auffahrunfall, später dann der dritte Unfall. Ein Mann wurde schwer verletzt, als er mit seinem Wagen gegen einen Laster krachte. Die Autobahn Richtung Frankfurt war zwischen drei und vier Stunden gesperrt, wie der Sprecher sagte.

