Winter legt in Bayern Pause ein

- Das Frieren im Freistaat hat erst einmal ein Ende. Nachdem in den vergangenen Tagen vielerorts in Bayern Dauerfrost herrschte, kletterten die Temperaturen am Dienstag teilweise deutlich über den Gefrierpunkt. Am wärmsten war es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in München mit sieben Grad in Rosenheim. Fünf Grad wurden in München registriert, vier Grad waren es in Oberstdorf.

„Der Winter legt eine Pause ein“, erklärte ein Meteorologe. Bis Freitag soll es sogar noch etwas wärmer werden, dann seien vereinzelt sogar zehn Grad möglich. „Dauerfrost ist erst einmal nicht mehr in Sicht“, sagte der Meteorologe.