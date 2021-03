Windiges Wochenende in Bayern

Wann impfen die Hausärzte? Das steht noch gar nicht fest. Doch in den Praxen häufen sich die Anrufe. In manchen sind es schon bis zu 100 am Tag. Das berichtet Kreisärztesprecher Dr. Sebastian Hock. Und schlägt Alarm. Weil das Telefon nicht mehr still steht, kommen manche Ärzte bei der Patientenversorgung nicht nach. Hock bittet alle, die sich jetzt impfen lassen wollen, um Geduld. Die Hausärzte stehen nach seinen Worten bereit. „Wir wollen impfen.