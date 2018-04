Wind bläst Mauer um: Frau schwer verletzt

Weil eine Windböe eine Ziegelsteinmauer auf einer Baustelle zum Einsturz gebracht hat, ist eine Frau im schwäbischen Nördlingen schwer verletzt worden. Die 30-Jährige wollte mit einer Leiter auf einem Rohbau in den ersten Stock steigen, als die frisch hochgezogene, etwa dreieinhalb Meter hohe Mauer aus Ziegelsteinen einstürzte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau wurde am Donnerstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt nun gegen den verantwortlichen Maurermeister wegen fahrlässiger Körperverletzung - die Mauer war nicht abgesichert.