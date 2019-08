Wildschweinrotte treibt Wanderer auf Holzstapel

Von Schwäbische Zeitung

236 Meter Länge für 999 Passagiere: Die Meyer-Werft hat Ende Juni in Emden die Spirit of Discovery an die britische Reederei Saga Cruises übergeben. Die Endausrüstung des Schiffes haben vorher drei Liebherr-Mobilkrane übernommen. Das Kran- und Schwertransportunternehmen Ulferts hat dafür drei Krane aus Ehingen eingesetzt, teilt das Liebherr-Werk Ehingen mit.

Spezielle Ausstattung Die Platzverhältnisse an der Pier für die Fünf-Achs-Mobilkrane seien eng gewesen, denn neben den Stellplätzen der Krane habe die Bestückungslogistik ...