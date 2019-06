In Schwaben hat eine Frau Wildschweine für Einbrecher gehalten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war über Nacht die Terrasse der Frau verwüstet worden. Die Bewohnerin kontaktierte daraufhin die Beamten. Da am frühen Morgen mehrere Wildschweine in der Innenstadt von Höchstädt an der Donau (Landkreis Dillingen) gesichtet wurden, schließt die Polizei einen Einbruchsversuch aus. Die Beamten vermuten stattdessen, dass Wildschweine auf dem Grundstück der Anwohnerin Futter suchten.

Pressemitteilung Polizei