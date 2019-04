Wildschweine bei Unfall auf Autobahn getötet

Beim Überqueren der Autobahn 93 in Oberfranken sind mehrere Wildschweine von einem Auto erfasst und getötet worden. Als der Fahrer in der Dunkelheit die Rotte bei Selb (Landkreis Wunsiedel) erblickte, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Unfall kurz nach Mitternacht kam der 47 Jahre alte Fahrer mit einem Schock davon. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto erlitt einen Schaden von mindestens 12 000 Euro.