Wildschwein wütet in Wohnhaus: Polizeieinsatz

Ein Wildschwein hat in einem Haus in Unterfranken gewütet. Beim nach Hause kommen erspähte es der Bewohner durch eine Scheibe im Flur, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Jäger, Feuerwehr und Polizei mussten sich etwas einfallen lassen: „Im Ort ruht die Jagd. Schießen wäre zu gefährlich“, erklärte ein Beamter. Eine Absperrung von der Haustür in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) zu einem dahinterliegenden Feld wurde errichtet, Jäger sollten das Tier heraustreiben. Als die Tür geöffnet wurde, rannte das Tier im Schweinsgalopp in die Freiheit. Es hinterließ am Donnerstag einen verwüsteten Flur: zerbrochene Blumentöpfe, ein zerlegtes Schuhregal und dreckbeschmierte Wände.