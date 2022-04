Wildschwein „Putin“ heißt künftig „Eberhofer“

Das Wildschwein „Putin“ in Oberfranken bekommt am heute ganz offiziell einen neuen Namen. Dann soll das 200 Kilogramm schwere Tier auf „Eberhofer“ umgetauft werden, wie der Wildpark Waldhaus Mehlmeisel (Landkreis Bayreuth) mitteilte. Der russischstämmige Keiler hatte den Namen des Präsidenten in Moskau vier Jahre lang getragen, doch wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist jetzt damit Schluss.

„Eberhofer“ ist das Ergebnis einer Online-Umfrage. Der Name erhielt 1198 Stimmen, an zweiter Stelle folgte „Gustl“, für den 1013 Teilnehmer votierten. Der Vorschlag „Eberhofer“ kam demnach von den Betreibern der Unterhaltungssendung „Ringlstetter“ im Bayerischen Rundfunk. Der Name ist eine Anspielung auf die von Rita Falk verfassten und teils verfilmten „Eberhofer-Krimis“, in denen ein Ermittler dieses Namens im Mittelpunkt steht. Kabarettist Hannes Ringlstetter wird nach Angaben des Wildparks bei der „Taufe“ dabei sein.

