- Zwei wildernde Hunde haben in Nittendorf (Kreis Regensburg) ein Reh angegriffen und schwer verletzt. Ein Jäger tötete das Tier daraufhin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Anwohnerin beobachtete die Hunde, wie sie das Reh bissen, und verscheuchte sie. Das Reh flüchtete in ein Gebüsch, wo es vom Jäger erlöst wurde. Die Polizei sucht nun die Hundehalter.