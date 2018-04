Wilde Verfolgungsjagd: Polizei fasst Einbrecher in Hessen

Nach einer wilden Verfolgungsfahrt bis nach Hessen haben bayerische Polizisten einen 32 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Seine beiden Komplizen konnten entkommen, wie die Ermittler am Sonntag mitteilten. Das Trio war bei einem Einbruch in das Feuerwehrhaus in Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) von Zeugen erwischt worden und mit einem Auto davongerast.

Mit bis zu 200 Stundenkilometern ging es den Angaben nach am Samstagabend über die Autobahn in Richtung Frankfurt, später ohne Licht und mit gut 100 Kilometern pro Stunde durch Ortschaften. Dabei warfen die Männer den Angaben nach immer wieder Gegenstände aus dem Auto, denen die Beamten ausweichen mussten.

In einer Sackgasse im hessischen Seligenstadt endete die Fahrt. Das Trio floh zunächst zu Fuß. Dabei erwischten Polizisten den 32-Jährigen. Ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen ihn.