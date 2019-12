Wilddiebe töten und schlachten Hirsch in Gehege

Einen kapitalen Rothirsch haben Unbekannte in einem Gehege in Niederbayern erlegt und vermutlich vor Ort geschlachtet und abtransportiert. Das Tier sei wahrscheinlich zum Verkauf oder zum Verzehr getötet worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Der Besitzer des fünf Hektar großen Geheges in Dietersburg (Landkreis Rottal-Inn) hatte demnach am Samstagmorgen festgestellt, dass einer seiner vier Hirsche fehlte. Wie das Tier getötet wurde, war zunächst unklar. Die Beamten gehen davon aus, dass es mindestens zwei Täter waren, die in der Nacht von Freitag auf Samstag den rund 120 Kilogramm schweren Hirsch vor Ort zerlegt und weggebracht haben. Schleifspuren habe man nicht gefunden, nur eine etwa zwei Quadratmeter große Blutlache.