Wiesnattentat: Bayern beteiligt sich an Opferfonds

Bayern beteiligt sich mit einer halben Million Euro an einem gemeinsamen Fonds von Bund, Freistaat und Stadt München für die Betroffenen des Oktoberfestattentats. Der beschloss der Ministerrat am Dienstag, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Betroffenen sollten damit vor dem Hintergrund fortdauernden Leides eine weitere Anerkennung in Form einer Solidarleistung durch den Staat erfahren. Die Bundesanwaltschaft hatte im Juli nach mehr als fünfeinhalbjährigen Ermittlungen die Tat völlig neu eingeordnet und ausdrücklich festgestellt, dass der Bombenleger Gundolf Köhler aus rechtsextremistischer Motivation heraus handelte.

Bei dem schwersten rechtsterroristischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik am 26. September 1980 starben 13 Menschen, darunter der Attentäter. Der Bund, der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München wollen den lange geforderten Fonds anlässlich des 40. Jahrestages einrichten.

