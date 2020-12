Wiesinger über „Club“-Rettung: „Enkelkindern erzählen“

Der damalige Interimstrainer Michael Wiesinger bekommt beim Gedanken an die Rettung des 1. FC Nürnberg in der Relegation im Sommer noch immer eine Gänsehaut. „Die Momente, die ich da in knapp zehn Tagen erlebt habe, werde ich nie vergessen, das war einzigartig“, sagte der „Club“-Nachwuchschef in einem auf der Homepage des fränkischen Fußball-Zweitligisten veröffentlichten Interview.

Wiesinger (48) hatte die Nürnberger nach der Trennung von Jens Keller für die beiden Relegationspartien im Juli gegen den Drittligisten FC Ingolstadt übernommen. Nach einem 2:0 im Hinspiel rettete Fabian Schleusener dem FCN mit einem Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 1:3 den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga.

„Da läuft's mir jetzt noch kalt runter“, sagte Wiesinger, der früher selbst für die Franken gespielt hatte. „Das werde ich wahrscheinlich meinen Enkelkindern erzählen.“

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Zweitliga-Statistiken Nürnberg

FCN-Kader

Interview