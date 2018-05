Wieder Warnstreiks bei Privatbahnanbietern

Pendler haben in Südthüringen und im Norden Bayerns Verspätungen und Ausfälle hinnehmen müssen. Mitarbeiter der privat betriebenen Erfurter Bahn und der Süd-Thüringen-Bahn, darunter Lokführer und Zugbegleiter, legten ihre Arbeit nieder. Der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer (GDL), Karl de Andrade-Huber, sagte, dass etwa 80 Prozent der Diensthabenden zwischen 3.20 Uhr und 9.00 Uhr dem Aufruf seiner Gewerkschaft zum Warnstreik gefolgt seien.

Die Erfurter Bahn und die Süd-Thüringen-Bahn teilten auf ihren Internetseiten mit, dass es während des Streiks zu Zugausfällen und Unregelmäßigkeiten im Eisenbahnverkehr beider Unternehmen komme. Mit Auswirkungen des Ausstands müsse den ganzen Tag gerechnet werden.

GDL-Bezirkschef Andrade-Huber sagte, dass neben Strecken in Thüringen auch Verbindungen der Erfurter Bahn bis nach Nordbayern, wie etwa ins fränkische Bad Kissingen, betroffen waren.

Mit der Aktion will die GDL den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, damit diese höhere Löhne für die Beschäftigten zahlt. Der Gewerkschaft nach liegt das Tarifniveau der rund 360 Beschäftigten beider Betriebe weit unter dem des von der GDL vereinbarten Bundes-Rahmentarifvertrags für das Zugpersonal. Dieser gelte in fast allen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland.