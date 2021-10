Wie verbringen Sie Ihre Zeit? Behörde sucht Teilnehmer

Und womit verbringen Sie so Ihre Zeit? Das will das Bayerische Landesamt für Statistik wissen und sucht dafür 1700 Haushalte im Freistaat. Bei der sogenannten Zeitverwendungserhebung (ZVE) führen die Teilnehmer drei Tage lang ein Tagebuch, in das sie alle ihre Aktivitäten eintragen, wie das Landesamt mit Sitz in Fürth am Dienstag mitteilte. Das Tagebuch umfasse Schule oder Arbeit, Hobbys, Mediennutzung, Wegezeiten mit Auto, Bus, Bahn oder zu Fuß, Einkaufen, Kinderbetreuung, ehrenamtliche Tätigkeiten und Schlaf.

Teilnehmen können Personen ab zehn Jahren. Nach Angaben des Landesamtes gibt die ZVE Aufschluss darüber, wie viel Zeit Menschen in Deutschland für die verschiedenen Lebensbereiche verwenden. Die Daten seien unter anderem eine wichtige Grundlage, um Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu entwickeln und zu bewerten. Bundesweit werden 10.000 Haushalte gesucht, die teilnehmen.

